Группировка «Ленинград» станет хэдлайнером фестиваля «Таврида – Арт»

Выступление группировки на фестивале ZB-фест в Балаклаве оказалось не последним в Крыму в нынешнем составе. 25 августа «Ленинград» выйдет сцену первого фестиваля творческих сообществ «Таврида – Арт» в Судаке, сообщает Крыминформ.

Каждый вечер фестиваля, который пройдет в Крыму с 20 по 26 августа, будет посвящен разным музыкальным жанрам: «Нашествие» на Тавриде, рэп-фестиваль и концерт звезд «Русского радио».

Так 23 августа выступят «Ария», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, 25/17 и «Пикник». Хэдлайнером дня станет Гарик Сукачев.

24 августа пройдет рэп-фестиваль, на который приедут Natan, GUF, ST, НАZИМА, TERNOVOY, Кравц, Клава Кока, Doni, Slame, Дана Соколова, Анет Сай. Хэдлайнер этого дня – МОТ. После на сцену поднимутся резиденты «Comedy Woman» и проекта «Stand-Up».

25 августа участники фестиваля услышат Сергея Лазарева, Леонида Агутина, Юлианну Караулову, Мою Мишель и группировку «Ленинград». Кульминацией вечера станет шоу фейерверков.

Каждый из вечеров будет завершаться масштабной DJ-вечеринкой от DFM.

Днем на площадках «Таврида-Арт» будут проходить театральный, литературный, джазовый фестивали, КВН, рэп-баттлы, территория актуального искусства, авиашоу, открытые кинопоказы, фестиваль «Музыка молодого Крыма», показы модных коллекций российских дизайнеров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта allfest.ru

Источник: Вести.Севастополь