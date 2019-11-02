Группу вымогателей задержали в Крыму

2 ноября 2019     23
Группу вымогателей задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на вымогательстве, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Граждане РФ под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тысяч рублей», – приводит РИА Новости текст сообщения.

Кроме того, мужчину предупредили, что передать средства необходимо в определённый срок, иначе сумма увеличится втрое. 30 октября 2019 года одного из членов преступной группы задержали при получении денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое в крупном размере» с максимальной санкцией – семь лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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