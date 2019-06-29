Группу года в Севастополе выбрали народным голосованием

29 июня 2019     24
Группу года в Севастополе выбрали народным голосованием

В Севастополе в четвертый раз прошёл музыкальный фестиваль “Молодёжь ФМ”, посвящённый Дню молодёжи. Среди трёх финалистов лучшую группу города выбрали слушатели.

Джаз, фанк-поп, рок, рок-н-ролл. Коллективы исполнили музыку разных направлений, ведь им для победы нужно было обратить на себя внимание как можно большего количества зрителей. Они голосовали прямо во время концерта, опуская в специальные урны флаеры. Штормовой ветер, который не утихал на набережной, не разогнал публику до завершения концерта.

По результатам народного голосования, звание Группа года получил коллектив “Будни”. В 2017 году музыканты на фестивале “Молодежь ФМ” занимали второе место.

“Мы не за победой шли… Мы получили удовольствие и приятную отдачу от зала. Выступили для замечательной яркой молодежи Севастополя”, – так новость о победе прокомментировал вокалист группы “Будни” Игорь Симдянкин.

Всего конкурсантов в этом году было 11. Трое финалистов получат путёвки на фестиваль “Таврида-АРТ”, чтобы заявить о себе на всероссийском уровне, встретиться с известными продюсерами и получить шанс попасть в федеральные телепроекты.

Источник: Вести.Севастополь

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