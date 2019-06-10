Губернатор Севастополя дал два дня на очистку улиц от песка и грязи

Утром 10 июня на аппаратном совещании правительства Дмитрий Овсянников дал распоряжение до Дня России полностью привести город в порядок, устранив все последствия пятничного ливня.

В эти дни в Севастополе в составе аварийных бригад работали 50 единиц техники и 300 человек. По информации директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, поступило 225 жалоб от жителей многоквартирных домов. На тот момент в ремонте находились 65 крыш, но сильнее всего пострадали жители верхних этажей в доме №31 по улице Правды. Сейчас специальная комиссия оценивает ущерб, возмещать который, скорее всего, придется компаниям-подрядчикам.

В городе обвалились три подпорных стены, размыта брусчатка на спуске Котовского и дорога на набережной Клокачева в Арт-бухте. В парке Победы специалистам пришлось чистить от песка фонтаны.

Сейчас основная задача – восстановить дорожное полотно на спуске Котовского и построить там ливневую канализацию. Обустроить ливневки требуется и на улице Портовой, так же там решено построить перехватывающий канализационный коллектор. На участке улицы придется восстановить 2 тысячи квадратных метров асфальта и заменить 650 метров бордюров.

А ситуацию с разбором гаражей в наиболее сильно пострадавших от стихии кооперативах «Вымпел 1» и «Вымпел 2» губернатор города взял на личный контроль.

Источник: Вести Севастополя