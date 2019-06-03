Губернатор Севастополя: «Единой политики в размещении НТО не будет»

3 июня 2019

В Севастополе нет и не будет единой политики в вопросе допустимого размещения нестационарных торговых объектов, где в розницу продают алкоголь. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сегодня, 3 июня, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Отныне принимать решение, где такие объекты размещать допустимо, а где нет, будут на общественных обсуждениях внутригородские муниципальные образования. С таким проектом на совещании выступил глава Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя Валентин Демидов. Этот опыт Севастополь перенимает у Москвы и Санкт-Петербурга. Для уточнения всех возможных нюансов в этом вопросе губернатор распорядился подготовить анализ действий столичных властей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя