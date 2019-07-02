Губернатор Севастополя назвал скверы, которые благоустроят в этом году

2 июля 2019     28
Губернатор Севастополя назвал скверы, которые благоустроят в этом году

Дмитрий Овсянников озвучил этот перечень во время инспекции работ в сквере 60-летия СССР. Реконструкцию там должны завершить к октябрю, хотя ранее были установлены другие сроки.

Частично работы в общественных пространствах из списка уже начались. В планах на 2019-й – открыть после реконструкции скверы на проспекте Генерала Острякова, площади Геннериха, улице Ласпинской, сквер от ул. Маринеско до рынка Шевченковский, сквер у памятного знака “Линкору “Севастополь”, а также на улице Астана Кесаева.

Среди общественных пространств вне города – парк у братской могилы и памятника Авиаторам-гвардейцам в посёлке Кача, парк между улицами Андреевская и Ветвистая в посёлке Солнечный, сквер по улице Солнечной в Балаклаве, парк воинской славы в п. Орлиное, мемориал погибшим воинам в Терновке.

Также уже разработан проект благоустройства на 2020 год.

фото wikwmapia.org

Источник: Вести.Севастополь

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