Губернатор Севастополя поздравил горожан и гостей города с Днем России

Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса» Туринский «Ювентус» ищет замену итальянцу Массимилиано Аллегри: одним из вариантов был Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Об этом сообщает Eurosport.fr. …



Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сохранить конструктивный и сбалансированный внешнеполитический курс республики. Об этом он заявил в ходе церемонии …



Президент Армении поздравил Путина с Днём России Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. РИА Новости «Уверен, что дружба …

