Дмитрий Овсянников записал видеообращение к севастопольцам.
Источник: Вести Севастополя
Дмитрий Овсянников записал видеообращение к севастопольцам.
Источник: Вести Севастополя
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Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Туринский «Ювентус» ищет замену итальянцу Массимилиано Аллегри: одним из вариантов был Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Об этом сообщает Eurosport.fr. …
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Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана
Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сохранить конструктивный и сбалансированный внешнеполитический курс республики. Об этом он заявил в ходе церемонии …
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Президент Армении поздравил Путина с Днём России
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. РИА Новости «Уверен, что дружба …
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Губернатор Севастополя поздравил горожан и гостей города с Днем России
Дмитрий Овсянников записал видеообращение к севастопольцам. Источник: Вести Севастополя
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Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube. …