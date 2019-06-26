Губернатор Севастополя принял участие в заседании Госсовета РФ

В Москве сегодня состоялось заседание Государственного совета под председательством Президента страны. Участие в нём принял и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Главной темой стало развитие сети автомобильных дорог и безопасность движения.

Владимир Путин отметил, что качественных магистралей в стране по-прежнему мало. Протяжённость дорог первой категории растёт в основном за счёт федеральных трасс. Президент поручил каждому региону разработать свою программу развития дорожного хозяйства.

Севастополь приступил к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в марте этого года. По словам Дмитрия Овсянникова, перечень объектов сформирован на основании обращений и предложений севастопольцев. Сейчас строительно-монтажные работы выполнены на 16 дорогах, общей протяженностью около 9 километров. Подрядчики продолжают капитальный ремонт шести улиц.

До конца года планируется привести в нормативное состояние около 80 километров автодорог.

Источник: Вести.Севастополь