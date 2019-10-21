Губернатор сирийского Тартуса приедет в Севастополь в ноябре

21 октября 2019     13
Губернатор сирийского Тартуса приедет в Севастополь в ноябре

Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад приедет в Севастополь на День народного единства. По информации врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, приглашение принято и уже началась подготовка к этому визиту, сообщает Крыминформ.

«Мы планируем обсудить уже более предметно вопросы сотрудничества. Пока все на уровне, условно говоря, политических деклараций, что и для нас, и для них это важно. Но, конечно, я понимаю, что все ждут конкретики. Мне бы эту конкретику тоже хотелось понимать. И это будет связано в том числе с планами развития «Севастопольского морского порта», – сообщил Развожаев на встрече с журналистами севастопольских информагентств.

Соглашение о сотрудничестве с Сирией Севастополь подписал еще в январе этого года. В августе крымская делегация участвовала в международной промышленной ярмарке в столице Сирии – Дамаске и представила продукцию электротехнических, металлургических и судостроительных предприятий Крыма, а также сельхозпродукцию.

Делегация Сирийской Арабской Республики в свою очередь дважды приезжала на Ялтинский международный экономический форум.

Служба информации «Вести – Севастополь»

На фото: встреча губернатора провинции Тартус с депутатом Госдумы РФ Д. Саблиным

Источник: Вести.Севастополь

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