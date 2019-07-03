Губернатор требует от Заксобрания принять законопроекты о гербе и флаге

3 июля 2019     19
Губернатор требует от Заксобрания принять законопроекты о гербе и флаге

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников направил председателю Законодательного собрания Екатерине Алтабаевой требование о созыве внеочередного заседания для рассмотрения законопроектов о гербе и флаге Севастополя. Оба законопроекта глава города внес еще в июне прошлого года, но депутаты не приняли их до сих пор.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, в прошлом году на сайте органов власти прошел опрос жителей, и большинство проголосовавших – 79% – выступили за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант главного символа города проголосовали лишь 18%. Еще 3% севастопольцев предложили разработать абсолютно новую символику. Но несмотря на поддержку действующего герба со стороны большинства горожан, депутаты Законодательного собрания прошлым летом отклонили законопроект.

Из-за того, что отдельные элементы герба, созданного советскими художниками 50 лет назад, не соответствуют требованиям Геральдического совета России, символ города не внесен в государственный геральдический регистр, а значит, считается незаконным. Его можно назвать гербовым знаком, но ни в коем случае не официальным гербом.  

Чтобы урегулировать правовую коллизию с использованием символики на официальных документах города, в ноябре 2018 года губернатор подписал указ «О действующем гербе и действующем флаге Севастополя», но это мера временная, и депутатам Заксобрания города – нынешнего созыва или следующего – в любом случае придется принять какой-либо из вариантов герба и флага.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта obzor.io

Источник: Вести.Севастополь

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