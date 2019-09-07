Дайверы провели подводный субботник у Памятника затопленным кораблям

7 сентября 2019     19
Дайверы провели подводный субботник у Памятника затопленным кораблям

Двадцатая акция проекта «Чистый берег – чистое море» приурочена к закрытию сезона.

Усилия в поддержании чистоты в морских глубинах объединили фридайверы, подводные охотники и другие члены Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Активисты традиционно проводят субботники дважды в год – в начале и в конце сезона. Убирают мусор в бухтах и у пляжей.

На этот раз для работы выбрали непростую территорию – около Памятника затопленным кораблям. Военные пошли на встречу экологической инициативе и выделили два катера для обеспечения безопасности ныряльщиков. Мусора, на опытный взгляд дайверов, на дне оказалось немного, несмотря на то, что субботник проходил здесь впервые.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Яшина выпустили из спецприемника после пятого ареста
Яшина выпустили из спецприемника после пятого ареста

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму и председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин вышел из спецприемника после отбытия …


Дайверы провели подводный субботник у Памятника затопленным кораблям
Дайверы провели подводный субботник у Памятника затопленным кораблям

Двадцатая акция проекта «Чистый берег – чистое море» приурочена к закрытию сезона. Усилия в поддержании чистоты в морских глубинах объединили …


Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев. По его словам, речь идет в …


Тарпищев: Медведев может стать лучшим российским теннисистом в истории
Тарпищев: Медведев может стать лучшим российским теннисистом в истории

15:26 Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев имеет все шансы, чтобы стать лучшим российским теннисистом в …


Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине
Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине

Экс-депутат Горсовета попал в списки на обмен и уже прибыл на территорию России. Севастополец Владимир Галичий провёл 2,5 года в украинском …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты