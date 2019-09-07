Дайверы провели подводный субботник у Памятника затопленным кораблям

Двадцатая акция проекта «Чистый берег – чистое море» приурочена к закрытию сезона.

Усилия в поддержании чистоты в морских глубинах объединили фридайверы, подводные охотники и другие члены Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Активисты традиционно проводят субботники дважды в год – в начале и в конце сезона. Убирают мусор в бухтах и у пляжей.

На этот раз для работы выбрали непростую территорию – около Памятника затопленным кораблям. Военные пошли на встречу экологической инициативе и выделили два катера для обеспечения безопасности ныряльщиков. Мусора, на опытный взгляд дайверов, на дне оказалось немного, несмотря на то, что субботник проходил здесь впервые.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь