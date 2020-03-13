Дарья Дернова из Севастополя завоевала две медали на международном турнире по ушу

13 марта 2020     15
Дарья Дернова из Севастополя завоевала две медали на международном турнире по ушу

Около тысячи спортсменов из 21 страны стали участниками международного турнира «Московские звёзды ушу 2020» (Moscow Wushu Stars 2020).

Они соревновались в шести дисциплинах: таолу, кунгфу, юнчуньцюань винчун, тайцзицюань. Также сильнейших выявили в контактных поединках саньда и туйшоу, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

На этих соревнованиях дебютировали четверо севастопольских спортсменов, которых тренирует Дарья Дернова. Она сама завоевала на турнире золото и бронзу. А ее маленькие воспитанники призовых мест пока не удостоились, подняться выше шестого места никому из них не удалось.

8 января Международный олимпийский комитет включил ушу в официальный список соревнований 4-х Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Дакаре, столице Сенегала.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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