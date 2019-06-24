Два военных самолета США провели разведку у берегов Севастополя

Днем 23 июня в течение трех с половиной часов разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk летал вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем направился к российскому побережью Черного моря.
Это данные мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter. Беспилотник уже был замечен у наших берегов в начале апреля и начале мая, и маршрут его облета был схожим.
А вечером в акватории Черного моря был замечен еще один разведчик: противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, сообщает РБК. В 20:55 он провел патрулирование в 32 км от береговой линии Севастополя. Закончив работу через полтора часа, самолет отправился на аэродром Сигонелла в Италии. Именно оттуда и вылетают разведчики, обследующие российскую акваторию Черного моря.
Фото PlaneRadar в Twitter
Источник: Вести.Севастополь