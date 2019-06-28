Два медицинских кластера начнут работу в Севастополе 1 июля

28 июня 2019     22
Два медицинских кластера начнут работу в Севастополе 1 июля

1 июля в Севастополе завершится реорганизация медицинских учреждений, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу.

«С 1 июля начнут работать два медицинских кластера. В состав первой городской больницы войдут взрослые поликлиники горбольниц № 2 и № 3. К пятой больнице присоединятся детские поликлиники второй и третьей больниц, «Детская поликлиника № 2» и «Детский центр медицинской реабилитации», – сказал первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Владислав Нусинов добавил, что исторические названия больниц – Николая Пирогова и Даши Севастопольской – сохранят.

Все объемы медпомощи и штат сотрудников останутся прежними. Для пациентов ничего не изменится, все разделения на участки сохраняться и прикрепляться к поликлиникам заново не придется. Зато получить направление к узким специалистам станет проще за счет единой базы.

«В ближайшее время диагностическая база севастопольской медицины будет существенно расширена благодаря закупкам нового оборудования за счёт средств Москвы. Кроме того, уже скоро будет внедрён новый продукт – единая электронная медицинская карта севастопольца», – сказал Нусинов.

Планируется, что создание медицинских кластеров поможет исключить повторные и необоснованные анализы и процедуры, снизить стоимость исследований, закупки лекарств и оборудования. Сэкономленные деньги направят на увеличение зарплат медработников и улучшение условий приема больных.

Здание поликлиники третьей городской больницы имени Даши Севастопольской построено в конце 1960-х годов прошлого века. На модернизацию поликлиники, которая обслуживает почти 30 тысяч жителей Корабельной стороне заложено более 35 миллионов рублей.. В эту сумму входит и модернизация техническая, ведь у поликлиники не только большое терапевтическое отделение, но и рентгенологическое отделение, женская консультация и стационар на 10 коек. Ремонт в поликлинике планируют закончить в срок – уже этим летом, но пока не всех специалистов хватает.

Источник: Вести.Севастополь

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