Два недостроенных дома на улице Восточной в Севастополе могут снести

Перспектива станет реальностью, если городские власти признают незавершённые дома №15 и №16 по улице Восточной, построенными незаконно, а суд вынесет решение о сносе объектов.

Такое мнение озвучили представители Общероссийского народного фронта на выездном заседании с сотрудниками городского департамента архитектуры. В частный сектор проверяющие выехали по жалобам жильцов: собственники квартир в этом районе заподозрили нарушение градостроительного законодательства, что и подтвердили городские власти. В частности, вид разрешённого использования этих земель – индивидуальное жилищное строительство. По категории нельзя возводить объекты выше трёх этажей, строители уже заканчивают четвёртый.

«Здесь даже не стоит говорить о признаках многоквартирности, так как идёт явное несоответствие требованиям градостроительного законодательства, – подчеркнул заместитель директора департамента архитектуры Максим Жукалов. – Составляется акт о выявлении объекта, обладающего признаками самовольной постройки, который в дальнейшем направляется на рассмотрение комиссии при департаменте городского хозяйства для признания данного объекта самовольной постройкой в рамках действующего законодательства в административном порядке или подачи заявления в суд о сносе данного объекта».

Подобных объектов в Севастополе только официально числится 54. Показательные примеры многоквартирных домов на месте индивидуальной застройки – на улице Героев Бреста, в Стрелецком проезде, на площади Пирогова. По ряду этих адресов уже есть решения суда о сносе. Департамент городского хозяйства разрабатывает проекты демонтажных работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь