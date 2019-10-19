Два участка трассы «Таврида» закроют для движения транспорта

19 октября 2019     7
Два участка трассы «Таврида» закроют для движения транспорта

С 7 утра воскресенья 20 октября до 17:00 24 октября на втором и третьем участках трассы «Таврида» будут укладывать верхний слой асфальтобетона. В связи с этим вводится полное ограничение движения транспорта.

Оно коснется Белогорской транспортной развязки. С завтрашнего дня, чтобы въехать в Белогорск или выехать из города на «Тавриду», водителям придется проехать через Яблочную транспортную развязку в районе села Яблочное.

Для движения в сторону Керчи водители могут воспользоваться старой дорогой, доехав до поселка Приморский, и оттуда выехать на трассу «Таврида» через Приморскую развязку, сообщает министерство транспорта Республики Крым.

Укладывать финальный – верхний – слой асфальтобетона на “Тавриде” начали 3 октября. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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