Два человека погибли за выходные на пожарах в Севастополе

В минувшие субботу и воскресенье севастопольские спасатели три раза выезжали на пожары повышенной сложности в жилом секторе.

В субботу в 12:34 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о том, что в Балаклавском районе по улице Хризалитовая горит частный дом. На место выехали пять единиц техники и 13 человек личного состава, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадала женщина, мужчина погиб.

Ещё одно смертельное ЧП произошло в ночь с 19 на 20 октября. В 01:07 на пульт поступила информация о пожаре в квартире на восьмом этаже дома по улице Героев Бреста.

По указанному адресу были направлены шесть единиц техники и 15 человек личного состава. В квартире были обнаружены погибший и пострадавший, который не мог самостоятельно передвигаться и был передан спасателями врачам скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь