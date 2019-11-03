Два человека пострадали в ночном ДТП у Старого Крыма

В субботу в 22:46 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь – Керчь между с. Грушевка и Старым Крымом с дороги в кювет вылетел автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. Пострадали два человека.

Водитель легкового автомобиля «Chevrolet Cobalt» не справился с управлением, машина вылетела на обочину и опрокинулась. В салоне находились мужчина 1987 года рождения и женщина 1992 г.р. С травмами их увезли на скорой в больницу. Спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь