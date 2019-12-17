Две авиабомбы обнаружены в Ленинском районе Крыма

Боеприпасы были прогружены на специальный транспорт и вывезены на полигондля уничтожения.

Найденные подозрительные предметы специалисты-пиротехники идентифицировали как две осколочные авиабомбы АО-10, весом 10 килограммов каждая.

Операцию по изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов провели в Ленинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Боеприпасы были найдены на территории бывшей военной части в пгт. Багерово.

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