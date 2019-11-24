Две из семи сетей севастопольских АЗС недоливают бензин, утверждают водители

24 ноября 2019     39
Две из семи сетей севастопольских АЗС недоливают бензин, утверждают водители

В министерстве промышленности и торговли России составили карту качества топлива и выяснили, что в Крыму ГОСТу не соответствует больше двадцати процентов бензина. Если отличить фальсификат от качественного нефтепродукта могут лишь профессионалы, то узнать, на каких заправках обманывают и не доливают топливо, теперь могут и сами автолюбители.

Севастополец Кирилл Чашкин известен среди автолюбителей как борец с обманом на АЗС. Два года назад он заправлял машину до полного бака и замечал нестыковку в цифрах.

«По техническим характеристикам объём моего бака 60 литров, а мне на заправке залили аж 66 с половиной, я очень сильно удивился, – вспоминает Кирилл. – И первый раз достал телефон, записал это на телефон и выложил этот ролик в социальные сети с посылом, что нас обманывают на заправках».

Видео тут же набрало тысячи просмотров, а Кирилл заинтересовался, может ли обычный автовладелец понять, где его обманывают, а где отпускают бензин в нужном объёме. Он приобрёл специальный мерник, к которому прилагается свидетельство о поверке в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний и получил неожиданный результат.

«Недолив у нас составил примерно 130 миллилитров, а на табло у нас ровно 10 литров – вот так!», – констатирует Кирилл.

На другой заправке, согласно мернику, не долили более 200 миллилитров бензина при допустимой погрешности измерений в 0,25 процентов – то есть 25 миллилитров на 10 литров. Директор АЗС в результаты измерений клиента не верит, но при просьбе показать документы, опровергающие обман, говорит, что сейчас не может, потому что занят другим делом.

– Что тебе нужно скажи, что тебе нужно? – возмущается директор заправки.

– Мне нужно, чтобы Вы нормально наливали бензин, – отвечает Кирилл.

– Всех устраивает, тебя одного не устраивает! – в ответ хамит директор.

По закону, при подозрении на обман клиент заправочной станции может жаловаться в Роспотребнадзор и требовать внеплановой проверки АЗС. По статье «Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений» недолив топлива наказывается суммой от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

В Минпромторге предложили ужесточить штрафы, и учесть положения соответствующего законопроекта при разработке нового кодекса об административных правонарушениях.

По нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1 процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее чем 500 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то сумма наказания возрастёт до 3%.

А пока изменения в закон лишь готовятся, Кирилл Чашкин подводит свою статистику. По его данным, две из семи сетей автозаправочных станций в регионе недоливают топливо, у остальных с математикой всё в порядке. И кроме ежегодной проверки центром стандартизации с опломбированием механизмов, операторы ежедневно сами контролируют объём выдачи бензина. А на него влияет немало факторов – от чистоты фильтров внутри колонок до температуры на улице.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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