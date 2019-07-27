Две новые ярмарки появятся в Севастополе осенью

27 июля 2019     60
Две новые ярмарки появятся в Севастополе осенью

Осенью в Севастополе появятся две новые фермерские ярмарки. Одна – на . А еще – на улице Хрюкина.

Торговые точки были там и раньше. Предприниматели, которые работали на этой территории, ждут открытия обновленных торговых рядов месяц, но установленный срок завершения работ – 1 сентября – может сдвинуться, рассказал начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Появление 40 торговых точек позволит, в том числе, легализировать бизнес. Недалеко от строящейся ярмарки сегодня в очередной раз демонтировали незаконные торговые развалы. Место с большой проходимостью и раньше было проблемным. 

«Дом №133, крайние подъезды, первые этажи, конечно, были просто превращены в общественный туалет. Сейчас здесь незаконных павильонов, как таковых нет, но здесь очень часто возникает стихийная торговля абсолютно в нечеловеческих условиях на ящиках, на земле. Будем бороться до конца, пока не закончим», – сказал Вадим Кирпичников.

При этом напротив еще одни торговые ряды – работают легально. И, по словам Вадима Кирпичникова, предприниматели, которые платят налоги, недовольны такими конкурентами. У нелегальных торговцев без документов демонтаж и конфискация товара вызвала волну возмещения.

Иная ситуация на ярмарке на проспекте Победы. Здесь социальные товары продают по цене ниже среднерыночной, соблюдаются санитарные нормы. На таких условиях в Севастополе работают еще 3 фермерских ярмарки и 1 рынок.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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