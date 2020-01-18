Две севастопольские семьи отметили бриллиантовую свадьбу в ЗАГСе

18 января 2020     16
Две севастопольские семьи отметили бриллиантовую свадьбу в ЗАГСе

Сегодня в ЗАГСе Гагаринского района обменялись кольцами две уникальные пары «молодожёнов». Сделали они это повторно, спустя 60 лет после свадьбы.

Семьи Стукловых и Ширшовых бриллиантовую свадьбу снова отметили в севастопольском ЗАГСе, где подтвердили право носить звания «муж» и «жена», обменялись кольцами и расписались в книге почётных гостей. Правительство Севастополя вручило молодым символические медали «За любовь и верность».

 

Виктор Стуклов и Анатолий Ширшов, тогда курсанты Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного училища имени П.С. Нахимова, познакомились с двумя подругами Генриеттой и Надеждой и решили, что свадьбу сыграют в один день – 15 января 1960 года.

  

Виктор Стуклов до сих пор работает на 91 судоремонтном заводе Черноморского флота. У них с супругой Генриеттой двое детей, четверо внуков, связавших свою жизнь с флотом, и четверо правнуков.

У Ширшовых дочь и две внучки. Семьи продолжают дружить.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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