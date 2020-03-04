Две севастопольские спортсменки стали чемпионками России по сумо

4 марта 2020     11
Две севастопольские спортсменки стали чемпионками России по сумо

В подмосковном Чехове на чемпионате России по сумо севастопольские спортсменки Дарья Ибрагимова в весовой категории до 65 кг и Татьяна Борисова в абсолютной весовой категории завоевали золотые медали. Тем самым девушки повторили свои результаты на прошлогоднем чемпионате России.

  

Поединки Дарьи Ибрагимовой

Дарья выиграла все поединки и дошла до финала, где встретилась со спортсменкой из Смоленска и смогла ее одолеть. Татьяна Борисова проиграла полуфинал из-за своей ошибки. В весовой категории +80 кг ей досталась бронза. А вот в абсолютной категории Татьяна вышла в финал, где ей пришлось бороться со своей обидчицей на прошлом чемпионате России- титулованной спортсменкой из Нижнего Новгорода. В этом году Татьяне удалось взять реванш и выиграть золото, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

 

Татьяна Борисова на чемпионате России

Еще одна жительница Севастополя Анастасия Шашина завоевала две бронзовые медали.

«Анастасия в этом году боролась в непривычной для нее весовой категории. В прошлом году она была чемпионкой России и чемпионкой Европы в категории 95 кг. Сейчас Международная федерация сумо отменила эту весовую категорию, и Анастасия была вынуждена выступать в +80 кг. То есть вес спортсменов был большой. И в +80 и абсолютной весовой категории она в полуфинале встречалась с соперницей, которая превышала её в весе. И, может, и опыта у той спортсменки побольше. Пока не под силу было Анастасии победить её. Но тем не менее боролась тоже очень достойно», — считает главный тренер сборной Севастополя по сумо Константин Ермаков.

Поединок Анастасии Шашиной

Теперь Дарье, Татьяне и Анастасии предстоит подготовиться к чемпионатам Европы и мира. Благодаря удачным выступлениям на чемпионате России, девушек включили в состав национальной сборной страны.

Также в Чехове прошло первенство России по сумо для спортсменов младше 22 лет. Бронзу на первенстве завоевал севастополец Максим Смирнов в весовой категории до 92 кг.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото федерации сумо России

Источник: Вести.Севастополь

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