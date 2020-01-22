Две сети крымских АЗС на рубль снизили цены на газ и дизельное топливо

22 января 2020     16
Две сети крымских АЗС на рубль снизили цены на газ и дизельное топливо

Вторая сеть заправочных станций на один рубль снизила цены на газ и дизельное топливо.

Это результат соглашения, подписанного компанией и Советом министров Республики. Таким образом, стоимость литра дизельного топлива сейчас составляет 48 рублей 25 копеек. Литр газа теперь стоит 23 рубля 25 копеек. Цена действует на территории всего полуострова, в том числе и Севастополя. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что и другие участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам, касающимся стабилизации цен.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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