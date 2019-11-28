Две тысячи человек встретят Новый год в крымских поездах

28 ноября 2019     10
Две тысячи человек встретят Новый год в крымских поездах

На поезда «Санкт-Петербург-Севастополь- Санкт-Петербург» отправлением 31 декабря уже продано 1084 билета, на московские поезда – 866. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги, больше всего билетов продано на поезда, отправляющие из Севастополя и Симферополя. Гораздо меньше тех, кто из Москвы и Петербурга за несколько часов до Нового года хочет отправиться в Крым.

На поезд Санкт-Петербург – Севастополь на 31 декабря куплено 513 билетов. В обратном направлении: из Севастополя в северную столицу – 571. В двухэтажном поезде Москва – Симферополь уже выкуплены 198 мест. На поезд из столицы Крыма – 668. В общей сложности 1950 человек проведут новогоднюю ночь в новых крымских поездах – таковы данные на 27 ноября.

Как сообщили в КДЖ, с начала продаж – с 8 ноября – на поезда в Крым и обратно продано уже 34,5 тысячи билетов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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