Движение в центре Севастополя будет перекрыто на две недели

C 00:00 часов 10 февраля по 23:59 часов 23 февраля вводится полное ограничение движения транспортных средств по участку ул. Большой Морской от ул. Адмирала Октябрьского до пл. Ушакова.

На участке между ул. Адмирала Октябрьского и пл. Лазарева движение будет прекращено до 23 февраля включительно.

К введенным ранее ограничениям, добавится запрет на движение всех видов транспорта по участку ул. Шмидта от ул. Очаковцев, а также на участке ул. Адмирала Октябрьского от ул. Очаковцев в направлении Большой Морской. Спуститься с Центрального городского холма будет возможно по ул. Суворова к ул. Очаковцев.

Объезд предполагается через следующие улицы:

Из центра города в направлении ул. Пожарова: Ленина – пр-т Нахимова – пл. 300-летия ЧФ РФ –Капитанская – Адмирала Владимирского – Карантинная – или Генерала Петрова – Новороссийская – Адмирала Октябрьского – Стрелецкий спуск;

Из центра города в направлении ул. Гоголя: Генерала Петрова – Новороссийская – Годлевского – Академика Крылова или Василия Кучера – Ленина или Красный спуск – Портовая – Котовского;

В центр города со стороны ул. Пожарова: Сеченова – Ленинградская – Ивана Голубца – Кожанова – Степаненко – 4-я Бастионная – Ленина или Буденного – Котовского – Вокзальная – Портовая – Троллейбусный спуск – Ленина;

Источник: Вести.Севастополь