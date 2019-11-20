Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 1 июня 2020 года

Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение начнётся уже в конце декабря 2019 года.

Приоритетными грузами для железнодорожных перевозок на полуостров будут топливо и строительные материалы.

Грузовые составы по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 1 июня следующего года.

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Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся 1 июня 2020 года Грузовые составы по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 1 июня следующего года. «Планируется 1 июня», – приводит ТАСС ответит …



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