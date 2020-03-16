Движение закроют на участке дороги Севастополь – порт Камышовая бухта

Движение транспорта будет полностью закрыто на участке автодороги «Севастополь – порт Камышовая бухта» и Фиолентовского шоссе.

Для проведения строительно-монтажных работ будет ограничено движение транспорта:

от Фиолентовского кольца до депо №1 17 марта с 22:00 до 05:30 18 марта; на Фиолентовском шоссе от АЗС «АТАН» до кольцевой развязки с улицей А. Маринеско 21 марта с 22:00 до 22 марта 05:30; от улицы Индустриальной до Фиолентовского кольца 23 марта с 22:00 до 06:00 24 марта. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь