Движение на ул. Советской откроют 4 декабря

На улице Советской рабочие заканчивают укладку асфальта. Утром для транспорта перекрыли последний участок дороги – от школы №3 до улицы Людмилы Павличенко.

До вечера там завершат укладку третьего слоя покрытия. После этого катки и асфальтоукладчик с объекта уйдут. Впереди у строителей – работы по благоустройству. Отчитаться о том, что ремонт на улице Советской полностью завершён, подрядчик должен до следующего вторника. По контракту объект должны были сдать в конце октября. Новый срок окончания работ компания-подрядчик обещает соблюсти.

«На данном участке работают четыре единицы техники по укладке асфальта: три катка, один асфальтоукладчик. И работают 28 человек по устройству бетонных лотков и непосредственно укладке асфальта. По укладке асфальта планируем закончить работы сегодня, но движение будем открывать, наверное, только в среду, потому что надо нанести ещё разметку. Просим у местных жителей прощения за временные неудобства, но это всё для их личного же блага», – рассказал начальник участка компании-подрядчика Александр Сафронов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь