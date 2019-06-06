Движение общественного транспорта в Севастополе можно отследить онлайн

Передвижение транспорта и пробках в Севастополе можно отследить онлайн и с помощью приложения “Умный транспорт”, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

Городской департамент транспорта совместно с компанией “Севстар” разработали транспортную схему Севастополя. Её планируется установить на всех остановочных пунктах. Первые в списке – 70 умных остановок.

«На всех остальных остановках размещение плакатов будет осуществляться до конца III квартала по мере изготовления индивидуальных макетов», – говорится в сообщении.

На данный момент маршрутная сеть Севастополя насчитывает 115 маршрутов.

Источник: Вести Севастополя