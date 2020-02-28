Движение паромов и катеров приостановлено в Севастополе

Движение будет возобновлено после улучшения погодных условий.

Место посадки и высадки пассажиров в центре, на время реконструкции Большой Морской, площадь Суворова. На Северной стороне – площадь Захарова.

Перевозки пассажиров из центра на Северную сторону и обратно будут осуществляться по маршрутам: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А, сообщает департамент транспорта Севастополя.

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