Движение паромов и катеров приостановлено в Севастополе

Из-за неблагоприятной погоды паром «Адмирал Истомин» и катера временно прекратили работу.
Перевозки пассажиров из центра на Северную сторону и обратно будут осуществляться по маршрутам: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А, сообщает департамент транспорта Севастополя.
Место посадки и высадки пассажиров в центре, на время реконструкции Большой Морской, площадь Суворова. На Северной стороне – площадь Захарова.
Движение будет возобновлено после улучшения погодных условий.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь