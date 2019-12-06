Движение по мосту через суходол открыто

6 декабря 2019     29
Движение по мосту через суходол открыто

Такого транспортного коллапса в Севастополе не было давно! Гагаринский район встал в одной огромной пробке. 

Накануне в 22 часа движение по мосту через суходол на ул. Пожарова было остановлено – строителям необходимо было укрепить тело новой насыпи. Обещали, что мост откроют в 6 утра, но не успели. Те, кто добирается в центр из Гагаринского района, поголовно опоздали на работу: в пробке стояли автобусы, троллейбусы, личные автомобили. Весь поток движения из-за закрытого моста перенаправили на улицу Руднева. Так пробка от Центра занятости растянулась до Парка Победы на проспекте Октябрьской революции, стоял Столетовксий проспект, вся улица Колобова и участки Фиолентовского шоссе. 

 

Многие пассажиры выходили из автобусов и шли пешком – получалось быстрее. 

В 9:35 движение на мосту через суходол открыли, но пробки в городе еще пока не рассосались – в это “узкое горлышко” устремился слишком большой поток машин с ул. Вакуленчука. 

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На мысе Капчик в Новом Свете насмерть разбился турист
На мысе Капчик в Новом Свете насмерть разбился турист

Со скалы на мысе Капчик в четверг 5 декабря сорвался мужчина. Он упал на камни у подножия горы и разбился. …


Ночью в парк Учкуевка можно будет зайти только через пункт охраны
Ночью в парк Учкуевка можно будет зайти только через пункт охраны

После случаев выкапывания деревьев в парке Учкуевка общественники и представители департамента городского хозяйства обсуждают, как защитить зону отдыха от набегов …


Сергей Аксёнов рассказал о проблемах бизнеса в Крыму
Сергей Аксёнов рассказал о проблемах бизнеса в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал наличие трудностей для инвесторов, желающих работать на территории республики. Основная проблема, по его мнению, излишняя бюрократия. «Не …


В Евпатории задержали наркоторговца 1991 года рождения
В Евпатории задержали наркоторговца 1991 года рождения

Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, который получал посылки с наркотическими средствами и сбывал их местным жителям. Об этом сообщила пресс-служба …


Ветераны МЧС создают собственную общественную организацию
Ветераны МЧС создают собственную общественную организацию

МЧС России создает общероссийскую общественную организацию ветеранов органов управления по делам ГО, ЧС и пожарной охраны. Накануне в Москве состоялся …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты