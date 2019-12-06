Движение по мосту через суходол открыто

Такого транспортного коллапса в Севастополе не было давно! Гагаринский район встал в одной огромной пробке.

Накануне в 22 часа движение по мосту через суходол на ул. Пожарова было остановлено – строителям необходимо было укрепить тело новой насыпи. Обещали, что мост откроют в 6 утра, но не успели. Те, кто добирается в центр из Гагаринского района, поголовно опоздали на работу: в пробке стояли автобусы, троллейбусы, личные автомобили. Весь поток движения из-за закрытого моста перенаправили на улицу Руднева. Так пробка от Центра занятости растянулась до Парка Победы на проспекте Октябрьской революции, стоял Столетовксий проспект, вся улица Колобова и участки Фиолентовского шоссе.

Многие пассажиры выходили из автобусов и шли пешком – получалось быстрее.

В 9:35 движение на мосту через суходол открыли, но пробки в городе еще пока не рассосались – в это “узкое горлышко” устремился слишком большой поток машин с ул. Вакуленчука.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь