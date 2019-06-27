Движение по улице Богдана Хмельницкого полностью откроют в течение недели

В рамках капитального ремонта будет установлено 35 новых опор освещения и 35 светильников, водоотвод, более 50 дорожных знаков, а также будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы.

«Сегодня завершается укладка верхнего слоя асфальта, после чего будет запущено полноценное автомобильное движение», – сказал заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого завершат в течении недели, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг.

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