Движение по улице Богдана Хмельницкого полностью откроют в течение недели

Ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого завершат в течении недели, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг.
«Сегодня завершается укладка верхнего слоя асфальта, после чего будет запущено полноценное автомобильное движение», – сказал заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
В рамках капитального ремонта будет установлено 35 новых опор освещения и 35 светильников, водоотвод, более 50 дорожных знаков, а также будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь