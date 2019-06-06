Движение по улице Б. Хмельницкого откроют на следующей неделе

Ремонт улицы Богдана Хмельницкого в Балаклаве завершится к 20 июня. Чтобы ускорить его, к работам подключился “Севастопольский автодор”. Сейчас обновлением дороги занимаются 50 человек и 25 единиц техники.

Отставание от графика ремонта допустила компания “Севастопольское управление дорожного строительства”. В конкурсе на право провести ремонт улицы Богдана Хмельницкого она победила прошлым летом.

«Срок выполнения был – конец года. Только к этому времени всё здесь было раскурочено, демонтированы бортовые камни, отфрезеровано. То есть еще больше неудобств было создано жителям», – сказ Игорь Титов, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Открыть улицу Богдана Хмельницкого для проезда транспорта дорожники планируют уже на этой неделе. На следующей они начнут ремонт тротуаров и установку фонарей освещения.

Источник: Вести Севастополя