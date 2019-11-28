Движение по улице Советской в Севастополе закроют

Дорога будет закрыта для проезда до 2 декабря. Об этом сообщает пресс служба городского правительства. В сообщении указано, что ограничение вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения при производстве дорожных работ. Департамент транспорта Севастополя приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

С 00:00 29 ноября вводится полное ограничение движения транспортных средств по улице Советская, на участке от Воронина до площади Ушакова.

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