Движение по улице Советской в Севастополе закроют

С 00:00 29 ноября вводится полное ограничение движения транспортных средств по улице Советская, на участке от Воронина до площади Ушакова.
Дорога будет закрыта для проезда до 2 декабря. Об этом сообщает пресс служба городского правительства. В сообщении указано, что ограничение вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения при производстве дорожных работ. Департамент транспорта Севастополя приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
Вести FM – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь