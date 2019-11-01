Движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» начнётся в декабре

Сейчас этот участок водители преодолевают по временной объездной дороге с подъёмом, на котором в плохую погоду большегрузный транспорт создаёт пробки. Общая готовность трассы «Таврида» составляет 77%. Её ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

«Монтаж плиты над пещерой завершён в соответствии с графиком <…> Если позволит погода, в течение месяца закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт», – рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Строители «Тавриды» планируют в декабре открыть движение транспорта над пещерой в районе Зуи.

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