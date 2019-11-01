Движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» начнётся в декабре

Строители «Тавриды» планируют в декабре открыть движение транспорта над пещерой в районе Зуи.
«Монтаж плиты над пещерой завершён в соответствии с графиком <…> Если позволит погода, в течение месяца закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт», – рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
Сейчас этот участок водители преодолевают по временной объездной дороге с подъёмом, на котором в плохую погоду большегрузный транспорт создаёт пробки. Общая готовность трассы «Таврида» составляет 77%. Её ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пресс-служба АО «ВАД»
Источник: Вести.Севастополь