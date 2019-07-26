Двое детей пострадали в ДТП в Крыму

Водитель автомобиля “ВАЗ” и два пассажира “Шкоды Рапид”, дети 2007 и 2008 годов рождения, пострадали в ДТП на 29-км дороги Почтовое-Песчаное. сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в пятницу.

«По предварительной информацией, водитель автомобиля «ФОРД ТРАНЗИТ», двигаясь со стороны с.Песчаное в направлении с.Почтовое, на правом закруглении дороги осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21124», после чего совершил столкновение с автомобилем «ШКОДА РАПИД», – говорится в сообщении.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь