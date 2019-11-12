Двое крымских детей получили от Сколково роботизированные протезы

Функциональные протезы рук изготовлены с использованием 3D-печати.
В Сколково разработали и установили двоим крымским детям современные роботизированные протезы рук, сообщает Крыминформ со ссылкой на компанию-разработчика «Моторика».
«Первое протезирование прошло на базе Крымского протезно-ортопедического предприятия, где ребята получили первые в своей жизни функциональные руки-гаджеты бесплатно», – говорится в сообщении.
Протезы проектируются для каждого человека индивидуально и изготавливаются с использованием 3D-печати. Инженеры продолжают в Крыму поиски людей, нуждающихся в подобном протезировании.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь