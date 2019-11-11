Двое крымчан осуждены за разбой и жестокое убийство знакомого

Один получил 14, а второй – 8 лет 25 дней лишения свободы.

Суд вынес обвинительный приговор двоим жителям города Саки за совершение разбоя, убийства, покушения на грабёж и на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что в июле 2018 года в селе Фрунзе двое местных жителей пришли в гости к знакомому, которого планировали ограбить. Избивая хозяина, они пытались получить информацию о деньгах и ценностях, которые хранятся в жилище. Один из нападавших нанёс жертве многочисленные удары ножом, а второй обыскивая жильё нашел 32 тысячи рублей. Чтобы скрыть следы преступления, один из нападавших поджёг квартиру. Однако пожар был потушен силами соседей и прибывшими сотрудниками МЧС.

За несколько дней до этого один из фигурантов в селе Фрунзе попытался сорвать с прохожего золотые украшения, но получил отпор.

Суд приговорил одного подсудимого к 14 годам лишения свободы с взысканием 500 тысяч рублей морального вреда в пользу потерпевшей стороны, второго – к восьми годам 25 дням заключения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь