Двое крымчан осуждены за разбой и жестокое убийство знакомого

11 ноября 2019     29
Двое крымчан осуждены за разбой и жестокое убийство знакомого

Один получил 14, а второй – 8 лет 25 дней лишения свободы.

Суд вынес обвинительный приговор двоим жителям города Саки за совершение разбоя, убийства, покушения на грабёж и на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что в июле 2018 года в селе Фрунзе двое местных жителей пришли в гости к знакомому, которого планировали ограбить. Избивая хозяина, они пытались получить информацию о деньгах и ценностях, которые хранятся в жилище. Один из нападавших нанёс жертве многочисленные удары ножом, а второй обыскивая жильё нашел 32 тысячи рублей. Чтобы скрыть следы преступления, один из нападавших поджёг квартиру. Однако пожар был потушен силами соседей и прибывшими сотрудниками МЧС.

За несколько дней до этого один из фигурантов в селе Фрунзе попытался сорвать с прохожего золотые украшения, но получил отпор.

Суд приговорил одного подсудимого к 14 годам лишения свободы с взысканием 500 тысяч рублей морального вреда в пользу потерпевшей стороны, второго – к восьми годам 25 дням заключения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Билеты на крымские поезда пользуются спросом
Билеты на крымские поезда пользуются спросом

Количество проданных билетов на ж/д поезда в Крым преодолело отметку 10 тысяч. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Маршрут Москва—Симферополь …


Севастополь вошел в десятку умных городов России
Севастополь вошел в десятку умных городов России

Российский сервис Tvil.ru ко Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября, составил рейтинг «умных» городов России. Ответы на вопрос, в каком российском …


Севастопольским предпенсионерам вручили образовательные сертификаты
Севастопольским предпенсионерам вручили образовательные сертификаты

Документ номиналом более 68 тысяч рублей получили шесть человек. У граждан предпенсионного возраста появились новые возможности для трудоустройства. О том, …


В Севастополе начинается капитальный ремонт роддома №2
В Севастополе начинается капитальный ремонт роддома №2

Активная фаза работ стартует уже в декабре. В Севастополе начинается капитальный ремонт родильного дома №2. На встрече с коллективом заместитель …


Бестемьянова раскритиковала судейство на этапе Гран-при в Китае
Бестемьянова раскритиковала судейство на этапе Гран-при в Китае

20:20 Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова резко отозвалась о работе судей, которые на Гран-при в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты