Двое крымчан подозреваются в организации незаконной миграции

31 июля 2019     9
Двое крымчан подозреваются в организации незаконной миграции

В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые подделывали документы, тем самым помогая осуществить иностранцам незаконную миграцию в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в среду.

Иностранцы, которые хотели получить поддельные документы о постановке на миграционный учет, обращались к злоумышленникам через социальные сети.

«В течениe месяца полицейскими выявлено 15 фактов представления иностранным гражданам бланков уведомлений о прибытии в место пребывания с заведомо ложными сведениями о постановке на миграционный учет», – говорится в сообщении.

По итогам проверки установлено, что никто из иностранцев в действительности не состоит на миграционном учете, а оттиски штампов на поддельных документах не совпадают с настоящими.

15 человек, которые предоставили поддельные документы, получили отказ в выдаче патента. В следующий раз подать документы они смогут только через год.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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