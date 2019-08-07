Двое крымчан разбирали на металлолом ж/д пути на границе с Украиной

С помощью подручных инструментов двое мужчин 1983 и 1990 годов рождения сняли 25 железнодорожных подкладок и 68 костылей для их крепления на ж/д пути станции Соленое озеро Крымской железной дороги. Путь находится в нерабочем состоянии, и, видимо, молодые люди решили, что, если они разберут его, то никто и не заметит.
Как сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, сотрудники управления застали мужчин как раз в момент демонтажа путей. Все похищенные подкладки и костыли они собирались погрузить в автомобиль, а потом сдать в пункт приема металла и выручить неплохие деньги.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь