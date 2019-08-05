Двое мальчишек сбежали из дома, чтобы без взрослых отдохнуть на море

3 августа в полицию Раздольненского района Крыма обратились родители двух мальчиков 2010 и 2007 годов рождения: их дети ушли гулять без мобильных телефонов и не вернулись.

Поисковая операция показала, что школьники отправились в Евпаторию. Полицейские вышли на водителя, который подвозил несовершеннолетних. Отзывчивого мужчину даже не смутило то, что мальчики путешествуют без сопровождения взрослых, пишет РИА Новости Крым. Более того, он даже дал им денег.

Уже к вечеру субботы полицейские обнаружили и самих мальчиков, они отдыхали в Евпатории на берегу моря. Свой побег они объяснили тем, что хотели почувствовать себя взрослыми. Сотрудники МВД провели с ребятами профилактическую беседу и вернули родителям.

Источник: Вести.Севастополь