Двое сотрудников Красноперекопского таможенного поста осуждены за взятку

За пропуск автомобиля через границу без оформления, замначальника отдела Красноперекопского таможенного поста и его подчинённый получили 700 долларов США.

Приговором Красноперекопского районного суда экс-замначальника отдела приговорён к шести годам лишения свободы, бывший инспектор – к трём годам десяти месяцам условно.

Установлено, что в ноябре 2017 года к жителю Красноперекопского района обратился знакомый, который попросил помочь провезти автомобиль через границу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю. Мужчина с этим вопросом обратился к старшему инспектору отдела Красноперекопского таможенного поста, а тот – к своему непосредственному начальнику.

В начале декабря посредник получил от автовладельца 1100 долларов, оставив себе 400, остальные деньги он передал должностным лицам. После чего они пропустили машину без необходимого оформления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь