Двое сотрудников Красноперекопского таможенного поста осуждены за взятку

19 ноября 2019     24
Двое сотрудников Красноперекопского таможенного поста осуждены за взятку

За пропуск автомобиля через границу без оформления, замначальника отдела Красноперекопского таможенного поста и его подчинённый получили 700 долларов США.

Приговором Красноперекопского районного суда экс-замначальника отдела приговорён к шести годам лишения свободы, бывший инспектор – к трём годам десяти месяцам условно.

Установлено, что в ноябре 2017 года к жителю Красноперекопского района обратился знакомый, который попросил помочь провезти автомобиль через границу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю. Мужчина с этим вопросом обратился к старшему инспектору отдела Красноперекопского таможенного поста, а тот – к своему непосредственному начальнику.

В начале декабря посредник получил от автовладельца 1100 долларов, оставив себе 400, остальные деньги он передал должностным лицам. После чего они пропустили машину без необходимого оформления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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