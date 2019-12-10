Двое туристов из Тюменской области заблудились в горах у Мраморной пещеры

Мужчина и женщина заблудились в горно-лесной местности после наступления темноты.
Крымские спасатели на автомобиле повышенной проходимости выехали в район Мраморных пещер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
С помощью мобильной связи сотрудники чрезвычайного ведомства определили местонахождение заблудившихся туристов, на тропе между Мраморной пещерой и «Эмине-Баир-Хосар». Спасатели эвакуировали жителей Тюменской области. Медицинская помощь им не понадобилась.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
Источник: Вести.Севастополь