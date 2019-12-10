Двое туристов из Тюменской области заблудились в горах у Мраморной пещеры

10 декабря 2019     19
Двое туристов из Тюменской области заблудились в горах у Мраморной пещеры

Мужчина и женщина заблудились в горно-лесной местности после наступления темноты.

Крымские спасатели на автомобиле повышенной проходимости выехали в район Мраморных пещер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

С помощью мобильной связи сотрудники чрезвычайного ведомства определили местонахождение заблудившихся туристов, на тропе между Мраморной пещерой и «Эмине-Баир-Хосар». Спасатели эвакуировали жителей Тюменской области. Медицинская помощь им не понадобилась.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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