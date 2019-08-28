Двое украинцев пытались провезти оружие и боеприпасы в Крым

Двое граждан Украины пытались провезти пистолет и патроны на территорию Крыма через пункт пропуска “Перекоп”, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в среду.

У украинца 1976 года рождения, при попытке пересечь границу, был найден пистолет и пять снарядов калибра 4 мм.

Тремя днями ранее у мужчины 1985 года рождения было обнаружено девять патронов калибра 9 мм. Они лежали в одной из технологических полостей автомобиля.

«В беседе с должностными лицами граждане пояснили, что перед поездкой забыли оставить оружие дома», – говорится в сообщении.

По словам мужчин, пистолет и патроны им необходимы для обеспечения собственной безопасности.

Найденные предметы изъяты и переданы на баллистическое исследование. По результатам исследования будут приняты решения о привлечении граждан Украины к ответственности.

Источник: Вести.Севастополь