Двоим севастопольцам грозит срок за кражу «копейки»

Двое 24-летних севастопольцев задержаны оперуполномоченными уголовного розыска за угон «копейки» – автомобиля «ВАЗ 2101».

Хотя молодые люди считают, что они, наоборот, освободили обочину дороги от автохлама. Долгое время их внимание приковывала оставленная без присмотра машина, и они решили разобрать ее на запчасти и металлолом. Путём буксирования злоумышленники доставили «копейку» к дому одного из них, но распорядиться похищенным имуществом не успели.

20-летний хозяин автомобиля, обнаружив пропажу, обратился в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району. Машину он оценил в 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. На молодых людей заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь