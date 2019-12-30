Двоих граждан Украины в Крыму задержали за попытку незаконно пересечь границу

Выяснилось, что у граждан соседнего государства криминальное прошлое и в Крыму они перебивались случайными заработками. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым выявили и задержали двух мужчин, которые предприняли попытку пересечь российско-украинскую границу в обход установленного порядка», – приводит Крыминформ данные пресс-службы погрануправления ФСБ.

Крымские пограничники остановили двоих украинцев, пытавшихся в тёмное время пересечь госграницу.

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Двоих граждан Украины в Крыму задержали за попытку незаконно пересечь границу Крымские пограничники остановили двоих украинцев, пытавшихся в тёмное время пересечь госграницу. «Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым выявили и …



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