Двоих граждан Украины в Крыму задержали за попытку незаконно пересечь границу

Крымские пограничники остановили двоих украинцев, пытавшихся в тёмное время пересечь госграницу.
«Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым выявили и задержали двух мужчин, которые предприняли попытку пересечь российско-украинскую границу в обход установленного порядка», – приводит Крыминформ данные пресс-службы погрануправления ФСБ.
Выяснилось, что у граждан соседнего государства криминальное прошлое и в Крыму они перебивались случайными заработками. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь