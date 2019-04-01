Культурно-информационному центру будет возвращено историческое название – «Дворец культуры рыбаков»

21 марта в преддверии профессионального праздника Дня работника культуры в Культурно-информационном центре состоялось общее собрание трудового коллектива. Одним из главных вопросов в повестке дня стало рассмотрение предложения директора КИЦ Татьяны Зениной о возвращении учреждению исторического названия Дворец культуры рыбаков.

«В 2019 году мы отмечаем 40 – летие творческой деятельности. Я предлагаю инициировать перед Правительством Севастополя и Законодательным собранием вопрос о возвращении исторического названия нашему учреждению. С просьбой рассмотреть данный вопрос ко мне неоднократно обращались представители общественных ветеранских организаций, Севастопольского Морского Собрания, жители Севастополя»,- обратилась к собравшимся Татьяна Викторовна Зенина. Затем она ознакомила присутствующих с историей становления и развития учреждения культуры, его творческой деятельностью с 1979 года по настоящее время.

Трудовой коллектив поддержал инициативу руководства Культурно-информационного центра ходатайствовать перед органами исполнительной и законодательной ветвей власти о восстановлении прежнего названия ведущему учреждению культуры города.



Отдел информации КИЦ