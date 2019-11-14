Двухэтажный поезд впервые пришёл в Севастополь

По информации агентства, первая поездка двухэтажного поезда была необходима для проверки готовности инфраструктуры к запуску регулярного пассажирского сообщения. Составы успешно прошли тоннели по пути в Севастополь.

«Тестирование прошло, прошло успешно. Впервые в Крыму были протестированы двухэтажные вагоны. Для полуострова это новинка», – приводит ТАСС данные источника в правительстве Республики.

Железнодорожный состав с двухэтажными вагонами в тестовом режиме прошёл по маршруту Керчь – Севастополь.

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