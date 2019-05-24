Двух сотрудников департамента транспорта оштрафовали на 5000 рублей

23 мая 2019     39
Двух сотрудников департамента транспорта оштрафовали на 5000 рублей

На 5 000 рублей оштрафовали двух сотрудников департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры за нарушение порядка рассмотрения обращений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что обращения троих граждан обработаны с нарушением установленного срока. По законодательству, ответы должны быть даны в течение 30 дней.

За это на двух сотрудников заведены административные дела. Оба привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Источник: Вести Севастополя


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